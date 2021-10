En vidéo, l’éruption du mont Aso : des cendres projetées à 3 500 mètres d’altitude

Actualités

Le 20 octobre à 11 h 43, le mont Aso, l’un des volcans les plus actifs du Japon, est entré dans une éruption spectaculaire, comme le montre la vidéo. Il a projeté ses cendres jusqu’à 3 500 mètres d’altitude et de grosses roches volcaniques jusqu’à 900 mètres.

L’Agence métérologique japonaise a fixé le niveau d’alerte à 3 (sur une échelle de 5). Environ 50 000 personnes vivent dans les environs, sans compter les randonneurs qui sont nombreux à venir d’autres régions.

Le mont Aso se trouve dans la préfecture de Kumamoto, au sud-ouest du Japon. Il fait partie des volcans sous haute surveillance sur la centaine qui sont actifs dans le pays, dont le mont Fuji à une centaine de kilomètres de Tokyo.

En réalité, le terme « mont Aso » ne désigne pas une seule et unique montagne. Il fait référence aux cinq cônes du mont Aso, soit le Taka-dake, le Naka-dake, le Eboshi-dake, le Neko-dake et le Kijima-dake, un groupe central de cônes volcaniques situé au centre d’une des plus grandes caldeiras du monde, s’étendant sur 18 kilomètres d’est en ouest, 25 kilomètres du nord au sud et d’un périmètre de 100 kilomètres.

(Voir notre article lié : Le mont Aso, une des plus grandes caldeiras du monde)

