[Vidéo] Le père Noël de Kobe accompagné des événements de l’année 2021

Dans la ville cosmopolite de Kobe, il n’est pas étonnant de retrouver des structures aux influences occidentales. C’est donc à Kitano, connu comme le quartier international, que l’on peut y voir « la maison des écailles » (uroko no ie), un édifice en pierres naturelles qui lui donne l’aspect d’écailles de poisson. Et fêtes de fin d’année obligent, un grand père Noël se trouve sur le toit, accompagné d’inscriptions qui symbolisent 2021.

Si les visiteurs ne pourront manquer le père Noël assis sur la petite tour du bâtiment, les inscriptions en dessous sont encore plus remarquables : des initiales de plusieurs couleurs sont là pour nous rappeler les événements de l’année qui se termine. Par exemple, COP26, IOC (Comité international olympique), COVID, PCR, SDG (Objectifs de développement durable), ou encore LGBTQ. Et sur le costume du père Noël lui-même sont dessinés une multitude de visages de l’une des personalités les plus adulées par les Japonais : Ohtani Shôhei, élu meilleur joueur de baseball de l’année d’une Major league américaine.

Uroko no ie

Adresse : 2-20-4, Kitano-chô, Chûô-ku, Kobe-shi, Hyôgo-ken

Accès : à 15 minutes de marche de la gare Sannomiya (ligne JR, Hankyû, Hanshin)

Site officiel : https://kobe-ijinkan.net/en/

