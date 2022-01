Simple et confortable : la mode du Japandi de plus en plus populaire

Actualités

La popularité du style de décoration intérieure « Japandi » gagne de plus en plus les pays d’Europe.

Le terme est un contraction de « Japon » et « Scandinavie ». Il désigne ainsi un mélange du concept japonais de wabi-sabi, ou l’appréciation de la beauté simple, imparfaite et rustique des choses, avec l’art de vivre hygge, venant du Danemark, qui privilégie l’atmosphère chaleureuse et la plus confortable possible.



Un mobilier intérieur représentatif du Japandi

Une enquête menée par l’entreprise anglaise de construction de maisons Miller Homes en novembre dernier a montré que le nombre de recherches des mots « chambres Japandi » sur les réseaux sociaux ont augmenté de 7 900 % en comparaison avec l’année précédente.

La renommée de l’esthétique Japandi se répand dans le monde depuis quelques années déjà.

