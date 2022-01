Accidents de la route au Japon en 2021 : le nombre le plus bas jamais enregistré

Actualités

Selon l’Agence nationale de la police, le nombre de décès par accident de la route en 2021 s’élève à 2 636 au total, une diminution de 203 par rapport à l’année précédente. C’est le chiffre le plus bas jamais enregistré depuis le début des statistiques sur le sujet en 1948.

Si ce résultat peut s’expliquer en partie par la limitation des déplacements durant la pandémie de Covid-19, le nombre de morts sur la route ne cesse de diminuer depuis la cinquième année consécutive.

Les véhicules sont de plus en plus souvent équipés de technologies de sécurité préventive, comme des systèmes d’évitement de collision et les systèmes de prévention de sortie de voie. L’utilisation d’enregistreurs de conduite devient de plus en plus courant et l’on considère que ceci a également encouragé une manière de conduire plus sûre.



L’Agence nationale de la police (Tokyo)

Les décès par accidents de la route chez les personnes âgées de 65 ans ou plus ont diminué de 76 par rapport à l’année dernière, descendant jusqu’à 1 520, mais le pourcentage d’accidents mortels en relation avec cette population a augmenté de 57,7 %. Pour réduire encore les décès, il sera nécessaire de prendre des mesures pour éviter les accidents de la route parmi les seniors. (Voir notre article : Le Japon face aux accidents causés par les conducteurs âgés)

Par ailleurs en septembre dernier, un homme de 90 ans avait été condamné à de la prison ferme pour avoir provoqué un accident de la route meurtrier en se trompant de pédale. (Voir notre article : Accident mortel de la route pour s’être trompé de pédale : un Japonais de 90 ans condamné à de la prison ferme)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]