Le Japon approuve la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin de Pfizer

Actualités

Le 21 janvier, le ministère japonais de la Santé a approuvé officiellement la vaccination des enfants âgés entre 5 et 11 ans le vaccin de Pfizer.

La campagne est prévue pour débuter au plus tôt en mars. Le produit contiendra environ un tiers de la dose injectée à ceux de plus de 11 ans, et les deux doses seront administrées à trois semaines d’intervalle.

Avant l’apparition du variant Omicron, les essais cliniques montraient qu’une semaine après avoir reçu la deuxième dose, le degré de résistance à la contamination montait à 90,7 %.

Le ministère a toutefois fait savoir que dans le cas d’Omicron, si l’on on peut s’attendre à une certaine efficacité pour empêcher les formes graves de la maladie, les effets ne seraient peut-être pas aussi puissants que contre les souches antérieures du coronavirus.

