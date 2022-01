La Russie veut transférer les restes de l’espion Richard Sorge, enterré à Tokyo, sur un territoire contesté

Actualités

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a émis l’idée de transférer les restes de l’agent soviétique Richard Sorge sur les îles Kouriles du Sud, un archipel administré par la Russie, mais revendiqué par le Japon, que ce dernier appelle « les Territoires du Nord ». M. Lavrov s’est exprimé ainsi devant la Douma, la Chambre basse du parlement russe, le 26 janvier, et a demandé au Japon de réfléchir de manière positive pour trouver une solution.

Le litige des Territoires du Nord est le contentieux le plus important qui oppose le Japon et la Russie. Faute d'avoir réglé ce différend, les deux pays n'ont pas signé d'accord de paix formel depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.



Richard Sorge

Richard Sorge est arrivé à Tokyo en 1933 en se faisant passer pour un journaliste allemand, après plusieurs années passées à Shanghai à travailler pour le GRU, le service de renseignement militaire soviétique étranger. Sa mission était de tenir Moscou au courant des menaces potentielles du Japon. Malgré la réussite de ses opérations, il se fait arrêter en 1941 par les autorités nippones et exécuté trois ans plus tard. Son corps repose actuellement au cimetière de Tama, dans l’ouest de Tokyo, aux côtés de son amante Ishii Hanako.

