Des maillots de bain face au déclin des sources chaudes mixtes au Japon

Au Japon, les sources thermales mixtes (konyoku onsen), où hommes et femmes peuvent partager le même bain, sont de moins en moins populaires. À l’initiative du ministère de l’Environnement, certains établissements se mettent à proposer des habits de bain pour faire face à cette tradition en déclin.

Les sources thermales dans l’ensemble du Japon adoptent de plus en plus souvent l’usage des vêtements de bain afin de préserver la tradition du bain mixte (konyoku onsen), actuellement en déclin.

C’est le cas de la célèbre source thermale mixte de Sukayu dans la préfecture d’Aomori, au nord-est du pays. Cette expérimentation y est menée depuis janvier à l’initiative du ministère de l’Environnement.



Les visiteurs de la source de Sukayu, vêtus d’habits de bain

Beaucoup d’hommes et de femmes aiment bavarder tout en se relaxant dans les sources chaudes mixtes. « Je peux utiliser le bain sans hésitation si les deux sexes mettent des vêtements de bain », a déclaré une femme de 54 ans originaire de la ville d’Osaka, venue à Sukayu avec son mari.

« Cela entraînera certainement une diminution des personnes ayant des motifs pervers » prévoit Kimura Masahiro, directeur de la source thermale. Il a ajouté que son établissement allait étudier la possibilité de rendre les vêtements de bain obligatoires à l’avenir.

Il n’est toutefois pas évident que cette approche soit largement adoptée... En effet, certains établissements sont d’avis que les vêtements de bain sont le résultat d’une perte d’une certaine « ouverture d’esprit ».

Satô Kazushi, directeur de la source thermale Tsuru-no-yu explique les raisons d’une telle baisse de popularité des bains mixtes. « Les mauvais comportements sont bien plus nombreux qu’avant. Autrefois, hommes et femmes appréciaient le même bain en silence et dans le respect de l’autre.



La source de Sukayu, vers le milieu de l’ère Shôwa (1926-1989)

Pour tout connaître de cette source, voir notre article : À travers les meilleures sources thermales du Japon [16] : Sukayu, à Aomori

