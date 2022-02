[JO d’hiver en photo] Snowboard Big air : Murase Kokomo devient la plus jeune Japonaise à remporter une médaille

Actualités

Le mardi 15 février, Murase Kokomo a remporté le bronze en snowboard Big air, devenant à 17 ans la plus jeune femme de nationalité japonaise à obtenir une médaille aux Jeux d’hiver. Elle détrône en effet l’ancienne patineuse Asada Mao qui avait eu l’argent à 19 ans aux Jeux de Vancouver en 2010.



Murase Kokomo le 15 février

La médaille d’or est revenue encore une fois à l’Autrichienne Anna Gasser, déjà championne lors des Jeux précédents de Pyeonchang. La Néo-Zélandaise Zoi Sadowski Synnott est arrivée deuxième.

La délégation nippone a pour l’instant ravi 12 médailles au total : deux en or, quatre en argent et six de bronze. Deux d’entre elles ont été obtenues par le snowboarder Hirano Ayumu.

