« Ces territoires sont à nous » : le Japon accuse la Russie d’occupation illégale des îles Kouriles du Sud

Le 8 mars, le ministre japonais des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa a déclaré que la Russie occupait illégalement quatre îles du nord du Japon, revendiquées par ce dernier. « Ce sont nos territoires », a-t-il affirmé. La veille, le Premier ministre Kishida Fumio avait également tenu à dire que le Japon avait la souverainté sur cet archipel.



Le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa, le 8 mars

Dans le contexte de l’invasion russe en Ukraine, le gouvernement japonais a remis sur la table ce lourd dossier international, le litige des « Territoires du Nord ». Il s’agit des îles Habomai, Shikotan, Kunashiri et Etorofu, appelées Kouriles du Sud en Russie. Ce contentieux est le plus important qui oppose le Japon et la Russie. Faute de l’avoir réglé, les deux pays n’ont pas signé d’accord de paix formel depuis la fin de Seconde Guerre mondiale.

Avec les sanctions imposées à la Russie et sa prise de position claire contre la guerre en Ukraine, Tokyo ne voit désormais plus l’ombre de négociations apaisées de ce litige des Territoires du Nord avec Moscou, ce qui explique ces vives accusations. L’ancien Premier ministre Abe Shinzô et son administration avaient pourtant évité autant que possible de s’exprimer aussi vivement et frontalement sur ce sujet, afin de trouver une solution pacifique.

