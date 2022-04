Le « Hachiko de Makariv » : en Ukraine, l’histoire tragique d’un chien Akita qui refuse de quitter sa maison

Actualités

À Makariv, une commune proche de Kiev, un chien attend sa maîtresse devant sa maison depuis un mois maintenant. Mais elle ne reviendra jamais. Elle a été violée puis tuée à la mi-mars, après que les forces russes ont envahi l’Ukraine.



Reeny

Reeny, ce chien de la race Akita, est devenu l’un des symboles de la guerre. Cette histoire tragique a été relayée sur les réseaux sociaux par Anton Gerashchenko, conseiller du ministère des Affaires intérieures ukrainien, et Reeny est désormais appelé le « Hachiko de Makariv » par les médias locaux.

Hachiko, de la même race que Reeny, était le chien d’un professeur d’université.

Chaque matin, il accompagnait son maître à la gare de Shibuya, à Tokyo, et revenait l’y attendre le soir à son retour. Mais lorsque son maître mourut foudroyé par une crise cardiaque sur son lieu de travail, en 1925, Hachiko continua à se rendre à la gare pour attendre son maître, jusqu’à sa propre mort dans la rue dix ans plus tard, en 1935. Ce chien est devenu le plus célèbre du Japon pour son dévouement.

À Makariv, de nombreuses personnes tentent de faire évacuer Reeny, mais il refuse de les suivre. Resté sur place, il reçoit actuellement de la nourriture en attendant qu’on lui trouve un nouveau maître.

