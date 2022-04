Le Japon ne figure pas dans la liste des pays remerciés par l’Ukraine pour leur aide

Actualités

Le 25 avril, le gouvernement ukrainien a posté une vidéo sur Twitter où il remerciait tous les pays qui leur avaient déjà fourni une aide militaire pour contrer l’invasion russe. Mais le Japon ne figure pas dans la liste énoncée.

Le clip vidéo d’une trentaine de secondes montre une femme en uniforme militaire se trouvant dans un logement détruit. Elle s’exprime en anglais en disant : « Le meilleur cadeau au monde, c’est avoir de véritables amis qui partagent les moments de joie et de douleur. En ces temps difficiles, nous vous remercions pour votre soutien. »

Une liste de 31 nations s’affichent ensuite à droite de l’écran, sans mentionner le Japon alors que ce dernier a pourtant déjà envoyé en Ukraine des gilets pare-balles et des casques. Le gouvernement nippon a aussi annoncé l’envoi de masques protecteurs et de drones, sans compter les prochains envois de denrées alimentaires et de médicaments, et du point de vue humanitaire, l’accueil en cours de nombreux évacués ukrainiens sur le territoire japonais et une aide financière.

Le secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu a fait savoir en conférence de presse qu’il avait demandé au gouvernement ukrainien la raison de cette absence sur la liste des contributeurs. La réponse est en attente.

Le même jour (25 avril), une polémique avait concerné une autre vidéo postée par le gouvernement ukrainien, qui avait affiché le visage de l’empereur Hirohito aux côtés de celui de Hitler et de Mussolini, et qui s’était excusé par la suite.



À droite sur l’écran, une liste de pays parmi les 31 mentionnés dans la vidéo postée par le gouvernement ukrainien sur Twitter.

