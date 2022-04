Un SDF sur trois au Japon est âgé d’au moins 70 ans

Actualités

Selon une enquête menée tous les cinq ans environ par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, la proportion des personnes sans domicile fixe âgées de 70 ans ou plus au Japon a atteint 34,4 % en 2021, soit plus d’un sans-abri sur trois. Ce chiffre était de 19,7 % en 2016.

L’étude a été effectuée en novembre 2021 auprès de 1 169 personnes vivant à Tokyo et dans les autres plus grandes villes du pays. 95,8 % des SDF interrogés étaient des hommes.

La moyenne d’âge était de 63,6 ans, une hausse de 2,1 ans par rapport à il y a cinq ans. Par ailleurs, 40,0 % vivent dans la rue depuis au moins dix ans, soit une hausse de 5,4 %. Selon le ministère, ce sont les personnes qui sont sans-abri depuis très longtemps qui ont tendance à être les plus âgées.

6,3 % déclarent être devenus SDF en raison de l’impact de la crise sanitaire sur leur vie. Cette situation a également provoqué une hausse du nombre de femmes pauvres. (Voir notre article : Les femmes SDF, ou les invisibles de la société japonaise)

