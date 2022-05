Les employés japonais en habits légers pour le climat : début de la campagne « Cool Biz » 2022

Actualités

Avec les températures printanières désormais bien établies au Japon, la campagne « Cool Biz » 2022 a officiellement débuté le 9 mai.



Un employé en chemise colorée à manches courtes dans les bureaux du ministère de l’Environnement.

Mise en place en 2005 par le gouvernement de Koizumi Jun’ichirô, cette initiative a pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique en sollicitant les employés à s’habiller plus légèrement, afin de ne pas baisser la température des climatiseurs en dessous des 28 °C. L’idéal étant de les utiliser le moins possible. Ces appareils sont en effet de gros consommateurs d’énergie électrique, produite souvent par des usines à charbon ou à gaz. De plus, la chaleur aspirée qui est ensuite rejetée à l’air extérieur peut contribuer à une hausse des températures.

Dans les bureaux du ministère de l’Environnement, qui joue le rôle de porte-drapeau du « Cool Biz », certains ont ainsi décidé de porter des chemises colorées à manches courtes ou des polos.

Le Japon s’est donné comme objectif de réduire ses émissions carbone à zéro d’ici 2050.

