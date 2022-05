Le séjour au Japon du panda star Xiang Xiang prolongé pour la quatrième fois

Actualités

Alors que le panda Xiang Xiang devait être rendu à la Chine au mois de juin, voilà que son séjour au Japon est prolongé pour la quatrième fois. L’extension a été décidée pour raisons sanitaires, la Chine étant actuellement en lutte sévère contre la résurgence de l’épidémie de Covid-19, notamment à Shanghai.

Âgé de quatre ans, l’animal star du zoo de Ueno, à Tokyo, restera donc jusqu’en décembre prochain pour le plus grand bonheur de ses nombreux fans.



Xiang Xiang le 9 mai

Juste après ses deux ans en effet, Xiang Xiang aurait dû rentrer en Chine, le pays d’origine de ses parents. Et si Pékin avait finalement accepté de la laisser un an et demi de plus sur l’Archipel, la pandémie avait de nouveau fait reculer l’échéance jusqu’à la fin 2021, puis encore jusqu’en juin 2022.

Les pandas sont les gros mammifères les plus populaires du Japon (voir notre article lié : Les pandas au Japon : un boom rendu possible grâce à la Chine).

Zoo de Ueno

Adresse : 9-83 Ueno-koen, Taitô-ku, Tokyo 110-0007

Accès : à 5 minutes à pied de la gare JR Ueno

Site officiel (en anglais)

Site officiel (en anglais) Pour raisons sanitaires, les visites s’effectuent uniquement sur réservation (détails sur le site.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]