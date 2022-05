L’espérance de vie à Okinawa en baisse constante : « l’américanisation des repas » mise en cause par des experts

Actualités

Okinawa a beau avoir gardé l’image d’une région où les habitants vivent longtemps et en bonne santé, la réalité est quelque peu différente. La préfecture voit sa longévité baisser progessivement, notamment chez les hommes, et certains spécialistes accusent le changement de régime alimentaire qui a eu lieu durant l’occupation américaine après la Seconde Guerre mondiale.

Il y a 50 ans, le 15 mai 1972, les États-Unis retrocédaient l’île d’Okinawa au Japon. À cette époque, parmi les 47 préfectures du pays, Okinawa était celle qui détenait la plus haute moyenne d’espérance de vie pour les femmes comme pour les hommes, une fierté qui s’est prolongée jusqu’en 1985, selon une enquête établie tous les cinq ans par le ministère de la Santé.

À partir de 1990 toutefois, l’espérance de vie moyenne des hommes à Okinawa est tombée au 5e rang, pour remonter au 4e en 1995. En 2000, elle a chuté au 26e rang, et continue actuellement de dégringoler. En 2015, Okinawa se positionnait au 36e rang sur 47...

Concernant les femmes, leur espérance de vie moyenne était la plus élevée du pays jusqu’en 2005. Elle est descendue au 3e rang en 2010 et au 7e en 2015.

Les experts du département de la santé et de la longévité du gouvernement préfectoral d’Okinawa ont pointé du doigt la hausse des cas d’obésité et d’autres maladies liées au mode de vie (diabète...) comme une malheureuse conséquence de la modification relativement rapide du régime des habitants de l’île, basée sur la consommation de légumes et de poissons. La viande et des produits hautement caloriques ont finalement pris le pas, notamment à cause des fast-foods, dont le premier a vu le jour sur l’île en 1963.

