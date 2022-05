Joe Biden remercie le Japon pour « sa contribution à la démocratie, la liberté et l’état de droit », à l’occasion des 50 ans du retour d’Okinawa

Actualités

Le dimanche 15 mai, à l’occasion des 50 ans de la rétrocession d’Okinawa sous souverainté japonaise, le président Joe Biden a rédigé un message aux habitants de l’île.

« Je remercie profondément le Japon d’avoir contribué à faire avancer les idéaux de démocratie, de liberté et de l’état de droit, et à l’île d’Okinawa d’avoir également suivi ce chemin. »

« Le retour d’Okinawa au Japon a marqué la fin d’un chapitre de l’histoire, et en a ouvert un autre », a écrit le dirigeant américain. « En quelques décennies, nous sommes passés d’une situation d’ennemis sur le champ de bataille à des alliés unis pour un objectif commun, puis aujourd’hui à de véritables amis. »

Joe Biden a également expliqué que les relations entre les deux pays étaient « plus fortes que jamais, et motivées par le partage de valeurs et d’une vision identiques pour une zone Asie-Pacifique libre et ouverte ».



L’ambassadeur des États-Unis au Japon, Rahm Emanuel, prononçant un discours à l’occasion des 50 ans de la rétrocession d’Okinawa sous souverainté japonaise, le 15 mai à Tokyo.

