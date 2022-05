Le Japon presse la Chine de jouer un rôle responsable pour la paix et la sécurité internationales

Actualités

Le 18 mai, le ministre des Affaires étrangères japonais Hayashi Yoshimasa s’est entretenu en visioconférence avec son homologue chinois Wang Yi, en exhortant son pays de jouer un rôle responsable dans le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde suite à l’invasion russe en Ukraine, qu’il a qualifié de « violation claire des lois internationales ».



Le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa (gauche) en visioconférence avec son homologue chinois Wang Yi le 18 mai.

M. Hayashi a également évoqué le sujet de la dénucléarisation de la Corée du Nord pour appuyer son propos de la nécessité de construire ensemble des relations stables et constructives, tout comme ses inquiétudes sur la question de la souverainté japonaise des îles Senkaku qui est contestée par la Chine, et les intrusions de cette dernière dans les eaux environnantes. Le ministre japonais a de même parlé de la question des droits de l’homme à Hong-Kong et dans la région autonome du Xinjiang, où se trouve la minorité musulmane des Ouïghours.

M. Wang a quant à lui exprimé son souhait de voir les liens bilatéraux évoluer dans le bon sens, notant que 2022 est une année clé car il marque les 50 ans de la normalisation des relations entre la Chine et le Japon.

