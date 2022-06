[Vidéo] Une Ukrainienne évacuée de Kharkiv ouvre son restaurant au Japon en guise de remerciement

Actualités

Irina, 51 ans, a dû fuir Kharkiv, la deuxième ville la plus grande d’Ukraine, avec sa mère de 80 ans, mais elle a pu trouver refuge au Japon au mois de mars, avec l’aide de sa fille et sa famille qui vivent dans l’Archipel, plus précisément à Hikone (préfecture de Saga).

Ainsi, depuis le 28 mai, c’est sur le terrain d’un hôtel de la ville qu’elles ont décidé ensemble d’ouvrir un petit restaurant ambulant et proposer la cuisine authentique de leur pays, notamment une sorte de crêpe fourrée au poulet et à la sauce fromagère. Et le succès semble être au rendez-vous, comme le montre la vidéo.

« C’est pour remercier le Japon qui m’a aidée », a dit Irina. Ayant l’ambition d’ouvrir officiellement son commerce à Osaka en juillet, elle a expliqué qu’elle pensait y employer d’autres évacués ukrainiens comme elle.

