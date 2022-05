Plus de la moitié des Japonais ignorent que commencer à fumer tôt accroît le risque de maladie prématurée

Actualités

À l’occasion de la journée mondiale contre le tabac le 31 mai, le Centre national de cancérologie a publié les résultats d’une enquête menée auprès de 2 000 Japonais âgés de 20 ans ou plus.

Plus de la moitié des personnes interrogées ne savaient pas que commencer à fumer tôt provoquait une dépendance au tabac plus forte et un risque accru de maladie. Selon des études américaines, les fumeurs précoces ont trois fois plus de risques de mourir prématurément d’une pathologie cardiovasculaire (crise cardiaque, AVC, entre autres).

« La sensibilisation au danger de la cigarette est encore faible parmi les jeunes japonais de 18 et 19 ans », a déploré un chercheur du Centre.

Par ailleurs, à la question « Saviez-vous que fumer était toujours interdit pour les personnes de 18 ou 19 ans au Japon, même après l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans (depuis le 1er avril 2022) ? », près d’un sondé sur trois a répondu « je ne savais pas du tout » (15,3 %) ou « je n’étais pas vraiment au courant » (16,1 %). (Voir notre article : L’âge légal de la majorité au Japon passe de 20 à 18 ans : que peuvent désormais faire les jeunes ?)

