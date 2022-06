Avec les touristes étrangers qui reviennent, le Japon veut cibler les visiteurs riches

Actualités

Après deux ans et deux mois d’attente, le Japon recommence petit à petit à s’ouvrir aux touristes étrangers, avec dès le 10 juin prochain l’accueil de groupes en voyage organisé par des agences de tourisme. Le nombre quotidien d’entrées sur le territoire nippon a également été remonté de 10 000 à 20 000, et les restrictions sanitaires ont été levées concernant les visiteurs d’environ 80 % des pays du monde. (Voir notre article : Réouverture du Japon aux touristes étrangers : la liste bleue, jaune et rouge des pays)

C’est dans ce cadre que l’Agence japonaise du tourisme (JTA) compte mettre en place un projet ciblant les touristes étrangers aisés. D’ici mars 2023, elle sélectionnera dix sites sur lesquels elle concentrera ses efforts de développement des hébergements haut de gamme et des ressources touristiques.

En 2019, année où le record du nombre de touristes avaient été battu (31 millions), il y avait eu environ 287 000 visiteurs ayant dépensé plus de 1 million de yens (7 200 euros) en un voyage. Ces derniers venaient notamment de la Chine et des États-Unis.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]