[Vidéo] Le premier anniversaire des pandas jumeaux du zoo de Ueno : de 100 grammes à 27 kilos

Xiao Xiao et Lei Lei, les pandas jumeaux du zoo de Ueno, à Tokyo, fêtent leur premier anniversaire le 23 juin. Et ils ont bien grandi : des 100 grammes qu’ils pesaient à leur naissance, chacun des deux ont aujourd’hui atteint 27 kilos. Leurs caractères semblent toutefois différer un peu. Le mâle Xiao Xiao est très expressif et délicat, mais il peut soudainement se montrer particulièrement intrépide. La femelle Lei Lei, quant à elle, aime aller à son rythme et sait faire preuve d’habilité dans ses mouvements.

La vidéo a été prise le 20 juin.

Les pandas sont les gros mammifères les plus populaires du Japon (voir notre article : Les pandas au Japon : un boom rendu possible grâce à la Chine).

