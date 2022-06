Les Jeux olympiques de Tokyo auront coûté au total près de dix milliards d’euros

Actualités

Le coût final des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 aura été de 1 423 milliards de yens, soit 9,95 milliards d’euros, a annoncé le Comité international olympique (CIO) le 21 juin.

Cette somme se révèle être inférieure de 29,2 milliards de yens par rapport aux estimations effectuées en décembre dernier, après révision de certains contrats avec les entreprises et les travaux de remise en place des structures, qui avaient été modifiées expressément pour le grand événement sportif repoussé d’un an à cause de la pandémie.

Plus précisément, les dépenses ont été prises en charge à hauteur de 596 milliards de yens (4,16 milliards d’euros) par le gouvernement métropolitain de Tokyo, de 640 milliards de yens (4,47 milliards d’euros) par le CIO, et de 187 milliards de yens (1,3 milliard d’euros) par le gouvernement japonais.



Hashimoto Seiko (debout), présidente du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, le 21 juin.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]