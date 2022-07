« Le Japon n’obtiendra plus de pétrole ni de gaz de Russie », menace Dmitri Medvedev

Actualités

Le 5 juillet, l’ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie Dmitri Medvedev a dit via sa chaîne Telegram que le Japon sera renvoyé du projet Sakhaline 2 si le prix des exportations du pétrole russe est plafonné, comme l’a proposé le Premier ministre Kishida Fumio.

« Cette mesure mènera à la raréfication du pétrole sur le marché et son prix deviendra bien plus élevé », a averti Medvedev. Si tel est le cas, « la Russie ne donnera plus son gaz ni son pétrole au Japon », a-t-il ajouté.



Dmitri Medvedev

Deux jours avant, lors d’un discours à Tokyo, le dirigeant japonais avait en effet dévoilé un programme de plafonnement du prix des exportations du pétrole russe à environ la moitié de son niveau actuel. Cette discussion avait de même déjà été abordée conjointement avec tous les autres pays du G7 la semaine dernière.

Sakhaline 2 est un vaste projet de développement offshore de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) auquel participent deux entreprises japonaises (Mitsui & Co., et Mitsubishi Corporation). Le 30 juin, en réponse aux sanctions imposées à la Russie par la communauté internationale, le président Vladimir Poutine avait signé un décret donnant le contrôle du projet à une société russe nouvellement créée, mettant ainsi le Japon dans une position incertaine quant à ses investissements avantageux. L’île de Sakhaline se trouvant à proximitié de l’île de Hokkaidô, la durée de transport maritime du GNL vers le Japon n’est seulement que de trois jours environ, ce qui économise grandement les coûts du fret. (Voir également notre article : Projet Sakhaline : exploration et production de gaz offshore russe impliquant le Japon)

Par ailleurs, Nikolaï Patrouchev, le Secrétaire du Conseil de sécurité de la fédération de Russie, l’un des plus proches conseillers de Vladimir Poutine, a dit que l’attitude actuelle du Japon s’explique par son désir de revanche sur la question des îles Kouriles, un litige territorial entre les deux pays jamais résolu depuis la Seconde Guerre mondiale. (Voir notre article lié : Le Japon face à la Russie dans le litige des Territoires du Nord : les leçons de l’invasion de l’Ukraine)



Nikolaï Patrouchev

