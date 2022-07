Élections de la Chambre des conseillers : le parti au pouvoir victorieux, deux jours après l’assassinat de leur ancien chef Abe Shinzô

Actualités

Le 10 juillet, le Parti libéral-démocrate (PLD) et son allié le parti Kômeito ont ravi 76 sièges (respectivement 63 et 13) sur les 125 à pourvoir, permettant un large victoire de la coalition au pouvoir au Japon lors des élections pour le renouvellement de la moitié des sièges de la Chambre des conseillers, la chambre haute du Parlement japonais.

Le Parti démocrate constitutionnel, la principale opposition, a échoué à conserver ses 23 sièges, n’en obtenant que 17, et le Parti de la restauration japonais (Nippon Ishin no Kai) a doublé le nombre de ses députés de 6 à 12.

« Nous allons poursuivre nos efforts afin de protéger la démocratie », s’est exprimé le Premier ministre Kishida Fumio après les résultats.



Le Premier ministre Kishida Fumio le 10 juillet

Par ailleurs, quatre partis favorables à la réforme de la Constitution, à savoir le PLD et son allié le Kômeito, le Parti de la restauration japonais et le Parti démocrate du peuple, représentent 93 députés de la Chambre des conseillers. La majorité des deux-tiers du total des sièges (en comptant ceux non renouvellés cette fois-ci) est ainsi conservée : c’est le minimum nécessaire pour avoir le droit proposer une révision de la Loi suprême, jamais effectuée depuis sa création en 1947. Ce projet était la plus grande ambition de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô, mortellement blessé par balles deux jours avant le vote, le 8 juillet. Le tireur avait été arrêté.

