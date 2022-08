Sept réacteurs nucléaires seront remis en service face à la pénurie d’électricité

Actualités

Le 24 août, le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a annoncé la remise en service de sept réacteurs nucléaires à partir de l’été prochain afin de limiter le risque de pénurie d’électricité. Ils s’ajouteront donc aux dix réacteurs remis en route depuis la catastrophe de Fukushima en 2011 (dont quatre sont actuellement en fonctionnement). (Voir notre article : La carte des centrales nucléaires au Japon : où en est-on en 2022 ?)

Les sept réacteurs en question sont les réacteurs 6 et 7 de la centrale de Kashiwazaki-Kariwa (exploitée par Tokyo Electric Power Company, ou TEPCO), le réacteur 2 de la centrale d’Onagawa (Tôhoku Electric Power), les réacteurs 1 et 2 de la centrale de Takahama (Kansai Electric Power, ou KEPCO), le réacteur 2 de la centrale de Shimane (Chugoku Electric Power) et le réacteur 2 de la centrale numéro 2 de Tôkai (Japan Atomic Power).

Leur remise en route sera effective une fois que tous les contrôles de sécurité seront terminés. Le gouvernement compte redoubler d’efforts pour obtenir l’approbation des habitants, notamment concernant les réacteurs des centrales de Kashiwazaki-Kariwa et Tôkai.



La centrale de Kashiwazaki-Kariwa

