La carte des centrales nucléaires au Japon : où en est-on en 2022 ?

Japan Data

Dans tout le Japon, en juin 2022, dix réacteurs nucléaires de six centrales avaient été remis en service depuis la catastrophe de Fukushima, mais seulement quatre réacteurs sont actuellement en fonctionnement. Bien que les gouvernements locaux aient donné leur approbation pour le redémarrage des réacteurs, certains sont toujours à l’arrêt en raison du temps nécessaire pour la mise en application des mesures de sécurité et de travaux de construction inachevés. Voici l’état actuel.

Avant le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon du 11 mars 2011, il y avait 54 réacteurs nucléaires en opération au Japon, qui fournissaient environ 30 % de l’énergie électrique du pays. Cependant, la catastrophe à la centrale de Fukushima Daiichi a considérablement terni l’image du nucléaire civil, suscitant méfiance et malaise à l’égard de ce type d’énergie.

En juin 2022, seulement dix réacteurs avaient été remis en service, bénéficiant de l’approbation des autorités locales. Il s’agissait des six centrales suivantes : Ôi, Takahama et Mihama (exploitées par la Kansai Electric Power Company, ou KEPCO), Genkai et Sendai (Kyûshû Electric Power Company) et Ikata (Shikoku Electric Power Company). Situées dans l’ouest du Japon, ces centrales utilisent toutes des réacteurs à eau pressurisée, différents du système de réacteur à eau bouillante de la centrale de Fukushima Daiichi.

Les réacteurs à eau bouillante des centrales Onagawa (Tôhoku Electric Power Company), Kashiwazaki-Kariwa (Tokyo Electric Power Company, ou TEPCO), Tôkai Daini (Japan Atomic Power Company), et Shimane (Chûgoku Electric Power Company) ont toutes rempli les critères prévus par les nouvelles réglementations, mais aucune n’a reçu de feu vert pour sa remise en service.

Au total, 21 réacteurs nucléaires ont été démantelés depuis le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon en 2011. (Voir notre article : Onze ans depuis le tsunami et la catastrophe de Fukushima : le résumé des données)

Centrales nucléaires : dates clés et évolution depuis le séisme du 11 mars 2011

Mars 2011 Grand tremblement de terre de l’Est du Japon et accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (TEPCO) Mai 2012 Suspension du réacteur n° 3 à la centrale nucléaire de Tomari (Hokkaidô Electric Power Company). Pour la première fois en 42 ans, aucune centrale nucléaire n’est en service au Japon. Juin 2012 Limitation de la période d’exploitation des centrales nucléaires à 40 ans, en principe. Juillet 2012 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire d’Ôi (Kansai Electric Power Company), après une période de deux mois sans production d’énergie nucléaire au Japon. Septembre 2012 Création de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Juillet 2013 Dans les centrales nucléaires, introduction de nouvelles normes concernant les catastrophes naturelles et les attaques terroristes. Septembre 2013 Inspection régulière des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire d’Ôi. La production d’électricité nucléaire est à nouveau à zéro. Avril 2014 Approbation par le Cabinet du quatrième plan énergétique de base. Il considère les centrales nucléaires comme une importante source d’énergie de base, tout en s’engageant à réduire autant que possible la dépendance à l’égard de l’énergie nucléaire, par l’introduction des énergies renouvelables. Août/Octobre 2015 Remise en service des réacteurs n°1 et n°2 de la centrale nucléaire de Sendai (Kyûshû Electric Power Company), les premiers depuis l’introduction des nouvelles normes, après une période de près deux ans sans production d’énergie nucléaire. Janvier/Février 2016 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire de Takahama (Kansai Electric Power Company). Août 2016 Remise en service du réacteur n° 3 de la centrale nucléaire d’Ikata (Shikoku Electric Power Company). Mars/Mai 2018 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire d’Ôi. Mars/Juin 2018 Remise en service des réacteurs n°3 et n°4 de la centrale nucléaire de Genkai (Kyûshû Electric Power Company).. Juillet 2018 Approbation par le Cabinet du cinquième plan de base énergétique. Objectif : l’énergie nucléaire doit représenter entre 20 à 22 % de la production d’électricité en 2030. Novembre 2020 Feu vert du gouverneur de Miyagi, Murai Yoshihiro, pour la remise en service de la centrale nucléaire d’Onagawa (Tôhoku Electric Power Company). Il s’agit de la première approbation pour un réacteur à eau bouillante, le même type que celui de la centrale de Fukushima Daiichi où s’est produit l’accident. Objectif de la Tôhoku Electric Power Company ; commencer l’exploitation après l’exercice 2020. Decembre 2020 Révocation par le tribunal régional d’Osaka de l’autorisation de remise en service des réacteurs n°3 et n°4 à la centrale d’Ôi. Le gouvernement japonais fait appel. Janvier 2021 Découverte de l’utilisation sans autorisation du badge d’un employé pour entrer dans la salle de contrôle de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa (TEPCO) en septembre 2020. Mars 2021 Annonce par l’Autorité de Sûreté Nucléaire que le système de détection des intrusions de la centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa ne fonctionnait plus depuis mars 2020. Les mesures alternatives qui s’imposaient n’ont pas été prises. Avril 2021 Décision par le gouvernement de diluer l’eau contenant du tritium qui continue de s’accumuler à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. L’eau traitée sera ensuite rejetée dans l’océan. Avril 2021 Décision officielle par la Commission de surveillance du nucléaire d’émettre un ordre de mesures correctives interdisant le transfert du combustible nucléaire à l’intérieur de la centrale Kashiwazaki-Kariwa jusqu’à confirmation par des inspections supplémentaires que les problèmes existants ont été résolus. Suspension des préparatifs pour le redémarrage des réacteurs. Avril 2021 Annonce par le gouverneur de Fukui, Sugimoto Tatsuji, de l’approbation de la remise en service du réacteur n° 3 de Mihama et des réacteurs n°1 et n°2 de Takahama, tous trois exploités depuis plus de 40 ans par la Kyûshû Electric Power Company. C’est la première fois depuis l’accident à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi que les autorités locales approuvent le redémarrage d’une centrale nucléaire au-delà de 40 ans, sa durée de vie. (Voir article lié) Juin 2021 Redémarrage de la centrale nucléaire de Mihama (Kansai Electric Power Company) pour la première fois depuis son arrêt pour une inspection de routine dix ans auparavant (exploitation interrompue en octobre de la même année pour non mise en œuvre des mesures antiterroristes dans les délais). Mai 2022 Approbation par l’Autorité de Sûreté Nucléaire d’un projet de rapport d’examen estimant approprié le plan de TEPCO de la mise en place d’installations pour le rejet en mer des eaux traitées contenant du tritium radioactif généré par la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Il s’agit de diluer l’eau avec de l’eau de mer de façon à réduire la concentration de tritium à moins de 1/40 de la norme légale et de la rejeter à environ 1 km des côtes par un tunnel sous-marin nouvellement construit. (Voir article lié) Juin 2022 Approbation par le gouverneur de la préfecture de Shimane, Maruyama Tatsuya, du redémarrage de la centrale nucléaire de Shimane (Chûgoku Electric Power Company). Août 2022 TEPCO a débuté la construction d’installations permettant de rejeter dans l’océan Pacifique l’eau traitée après la catastrophe nucléaire. (Voir article lié)

(Photo de titre : la centrale de Shimane : Pixta)