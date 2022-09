Près d’un couple marié sur sept s’est rencontré en ligne au Japon entre 2018 et 2021

Actualités

Selon une enquête d’un institut de recherche affilié au ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, présentée le 9 septembre dernier, parmi les couples qui se sont mariés au Japon entre juillet 2018 et juin 2021, 13,6 % se sont connus en ligne, à travers les réseaux sociaux ou les applications de rencontre. Ce chiffre n’était que de 6,0 % entre juillet 2015 et juin 2018.

Concernant les rencontres dans le milieu professionnel, respectivement pour ces deux périodes de trois ans, la proportion était de 21,4 % et 28,2 %, un résultat qui peut s’interpréter par la fréquence du télétravail et la limitation des contacts physiques lorsque la crise pandémique était au plus haut.

Cette étude a été menée auprès de 6 834 couples en juin 2021.

