Sécurité renforcée à l’aéroport de Haneda en amont des funérailles d’Abe Shinzô

Le 13 septembre, le département de la police métropolitaine de Tokyo a procédé à une première patrouille à l’aéroport de Haneda en amont des funérailles nationales de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô le 27 septembre. La priorité absolue a ainsi été donnée à la sécurité des dignitaires étrangers conviés pour l’événement et celles des usagers qui fréquenteront cet aéroport de la capitale ce jour-là.

Cette inspection de grande envergure, incluant une soixantaine de personnes, a été effectuée de manière conjointe avec des entreprises privées de sécurité et le personnel de surveillance de l’aéroport. Des chiens policiers ont reniflé les consignes automatiques et les poubelles entre autres, à la recherche d’éléments douteux, et des brochures ont été distribuées afin d’appeler chacun à la vigilance et leur demander de ne pas hésiter à avertir les autorités si quelqu’un ou quelque chose leur semblerait suspect.



Un chien policier examinant une poubelle à l’aéroport de Haneda, à Tokyo.

Les funérailles d’État d’Abe Shinzô, assassiné en pleine rue en juillet dernier à Nara, divisent l’opinion publique nippone à propos de sa pertinence et de son financement. L’événement se tiendra dans la grande salle du Nippon Budôkan de Tokyo, et accueillera quelque 6 000 personnes, dont Barack Obama et Emmanuel Macron.

