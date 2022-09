Plus de réveil pour le bébé ? Des chercheurs découvrent l’intervalle de 5 à 8 minutes

Actualités

Il avait enfin réussi à s’endormir dans vos bras. Mais au moment où vous le déposez sur le lit, il se remet à pleurer… Rebelote. Tous les parents du monde ont vécu cela. Alors y’aurait-il une technique particulière pour faciliter le dodo de l’enfant et alléger un tant soit peu la vie parentale ?

Une équipe internationale, incluant des chercheurs japonais, a découvert que laisser le bébé dans ses bras entre 5 et 8 minutes après qu’il s’est endormi, tout en continuant à le bercer, serait une solution efficace pour le mettre au lit sans qu’il ne se réveille.



Comment éviter que le bébé se réveille quand on le dépose ?

Les résultats de cette étude ont été publiés le 14 septembre dans la revue américaine Current Biology. Elle a été menée entre autres par des membres du Centre Riken pour la Science du cerveau (ville de Wakô), qui ont analysé l’endormissement de 21 enfants âgés de 7 mois ou moins, en examinant par exemple leur rythme cardiaque.

Les expériences ont montré qu’un bébé se réveillait non pas parce qu’il touchait le lit, mais parce qu’il ne sentait plus le contact avec le corps de la personne qui le portait. Et il se trouve que le déposer dans le lit après l’avoir laissé endormi dans ses bras pendant 5 à 8 minutes diminuait grandement le risque de le réveiller.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]