Le consul japonais accusé d’espionnage va quitter la Russie

Actualités

Selon l’agence de presse russe Itar-Tass, Tatsunori Motoki, le consul japonais détenu temporairement par le FSB a quitté Vladivostok le 28 septembre au matin et a pris l’avion jusqu’à Moscou. Puisqu’il n’y a plus de vol direct entre la Russie et le Japon à cause de la guerre en Ukraine, il est prévu qu’il retourne dans son pays en passant par le Moyen-Orient ou d’autres routes.

Accusé d’espionnage, le haut diplomate avait été déclaré persona non grata par la Russie et sommé de rentrer au Japon dans les 48 heures. (Voir notre article lié)

Il était suspecté d’avoir obtenu de façon illégale des documents confidentiels sur une coopération entre la Russie et un pays asiatique ainsi que sur les conséquences des sanctions américaines sur l’économie en Extrême-Orient. Convoqué par le ministère russe des Affaires étrangères, il avait été soumis à un interrogatoire musclé qui a aggravé les tensions avec le Japon.

