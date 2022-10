Takahashi Kazuki, père du célèbre manga « Yu-Gi-Oh! », est mort après avoir tenté de sauver une petite fille de la noyade

Actualités

Le 14 octobre, les gardes-côtes de la ville de Naha, dans la préfecture d’Okinawa, ont révélé les circonstances du décès de Takahashi Kazuki, le créateur du célébre manga Yu-Gi-Oh!, qui avait été retrouvé mort dans les eaux de la région en juillet dernier.

L’auteur de 60 ans aurait perdu la vie en tentant d’aller au secours d’une fille et de ses parents. Il les aurait aperçus se faire emporter par le courant près d’une plage du village d’Onna, lieu réputé pour la plongée sous-marine, se ruant alors à leur rescousse avec deux militaires américains. Si ces derniers ont pu sauver la fille et si les parents ont réussi à atteindre la côte par leurs propres moyens, Takahashi se serait fait happer par les vagues. Son corps a été repêché deux jours plus tard, à 300 mètres au large de la ville de Nago.

Takahashi Kazuki (de son vrai prénom Kazuo), originaire de Tokyo, avait commencé sa carrière dans les années 1980. Et c’est en 1996 que paraît son manga le plus célèbre Yu-Gi-Oh! dans les pages du grand magazine de pré-publication Shônen Jump. L’œuvre est également popularisée à l’étranger (notamment en France, aux éditions Kana) grâce à l’anime et à son jeu de cartes dérivé de la série.

Avec 38 tomes du manga, Yu-Gi-Oh! a été tiré à plus de 40 millions d’exemplaires.

Son disparition soudaine avait créé une onde de choc dans le monde de la bande-dessinée, et nombreuses personnalités lui avaient rendu hommage.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]