L’astéroïde Ryûgû évolue entre la Terre et la planète Mars depuis cinq millions d’années

Des chercheurs de l’Université du Kyûshû, de l’Université de Tokyo et de l’Agence spatiale japonaise (JAXA) ont découvert que l’astéroïde Ryûgû évolue dans son orbite actuelle entre la Terre et Mars depuis environ cinq millions d’années. Il aurait voyagé depuis la ceinture principale d’astéroïdes, qui elle se situe entre Mars et Jupiter. L’information a été révélée par la revue américaine Science.



L’astéroïde Ryûgû, évoluant à environ 300 millions de kilomètres de la Terre.

Il a été possible d’établir cette approximation grâce à l’analyse des grains de sable, qui ont été prélevés directement sur le corps céleste par la sonde japonaise Hayabusa-2 en septembre 2018. Ces échantillons ont pu parvenir sur Terre deux ans plus tard et sont depuis soumis à de nombreux examens permettant d’en apprendre un peu plus sur la formation du système solaire.

L’équipe scientifique a ainsi chauffé 16 grains de sable pour en extraire des composants gazeux comme l’hélium et le xénon, ainsi que l’azote, puis a mené des analyses isotopiques pour savoir quand et comment ces gaz se sont retrouvés dans ces minéraux. Les chercheurs ont découvert que certains de ces gaz avaient été formés après une exposition à des rayons cosmiques à environ un à deux mètres en dessous de la surface de l’astéroïde. Selon eux, ce phénomène a eu lieu il y a environ cinq millions d’années.

Ryûgû évolue à environ 300 millions de kilomètres de la Terre. L’étude des échantillons de grains de sable ont jusqu’alors permis de mettre en évidence de l’eau sous forme liquide ainsi que des acides aminés.

