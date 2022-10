La première visite du couple impérial à Okinawa pour commémorer les morts de la guerre

Actualités

Le 22 octobre, l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako se sont rendus au Mausolée pour la paix, à Itoman, dans la préfecture d’Okinawa. Ils y ont déposé des fleurs et prié en hommage aux 200 000 personnes qui ont péri lors de la bataille d’Okinawa, le conflit le plus meurtrier qui s’est tenu sur le sol japonais, peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.



Le couple impérial au Mausolée pour la paix, à Itoman, le 22 octobre

C’est la première fois que Naruhito visite l’île depuis son intronisation en mai 2019. Il suit les traces de son père, l’empereur retiré Akihito, qui s’y était rendu pour la dernière en 2010. Mais le dernier voyage accompagné de l’impératrice remonte à 1997.

La ville d’Itoman, qui se situe à la pointe sud d’Okinawa, a été le théâtre du dernier affrontement entre les forces nippones et américaines. Le couple impérial y a également visité le Musée préfectoral mémorial de la paix d’Okinawa, où se trouvent les cendres de 180 000 victimes.



Le couple impérial au Musée préfectoral mémorial de la paix d’Okinawa, à Itoman, le 22 octobre

Le 15 mai 2022, pour les 50 ans de la rétrocession d’Okinawa au Japon, Naruhito et Masako n’avaient pas pu être présents à cause de la crise sanitaire. Ils avaient donc participé à la cérémonie en ligne.

