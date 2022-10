[Vidéo] 2023, l’année du lapin : une illustre boutique de 150 ans d’âge prépare ses poupées « daruma »

Actualités

L’année 2023 sera celle du lapin, selon le calendrier chinois, et le Japon est déjà prêt à l’accueillir.

Rendez-vous donc à la boutique Arai Darumaya, 150 ans d’histoire, dans la ville de Hiratsuka (préfecture de Kanagawa). L’artisan Arai Seikan, 67 ans, y confectionne des poupées daruma à la main, avec du papier mâché, et qui sont cette année toutes à l’effigie du lapin (usagi). Tenant dans la paume d’une main, chacune d’entre elles valent 3 500 yens (environ 25 euros). « Nous espérons que les bonds du lapin nous emmèneront suffisament haut pour pouvoir saisir la chance », dit Arai.

Les daruma sont des figurines porte-bonheur utilisées pour réaliser nos vœux, et que l’on se procure ou offre souvent pour la nouvelle année. Elles représentent à la base le visage du moine Bodhidharma (Daruma en japonais), considéré comme le fondateur du bouddhisme zen, et sont vendues sans yeux. Pour les poupées classiques, on peint le premier œil lorsque l’on formule un vœu, et le second lorsqu’il s’exauce.

Boutique Arai Darumaya

Adresse : 4-11-22 Higashi-Yawata, Hiratsuka-shi, Kanagawa-ken

Ouvert de 9 h à 18 h, sauf dimanche et jours fériés

Site web (en japonais) : https://arai-darumaya.com/

