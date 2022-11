Guiness des Records au Japon : le plus grand rassemblement au monde de personnes de même nom et prénom

Actualités

Le plus grand rassemblement au monde de personnes de même nom et prénom s’est tenu dans le quartier de Shibuya, à Tokyo, le 29 octobre. Au total, 178 Japonais s’appelant « Tanaka Hirokazu » ont participé à un événement visant à inscrire cet exploit dans le Guiness des Records. Mission réussie : l’homologation a bel et bien eu lieu.



178 Tanaka Hirokazu réunis dans une grande salle à Shibuya le 29 octobre.

Le Japon en était à sa troisième tentative pour dépasser record des 164 « Martha Stewarts », établi en 2005 par les États-Unis.

Tous les Tanaka réunis n’avaient toutefois pas nécessairement les mêmes idéogrammes pour leur prénom, Hirokazu. En japonais, les caractères kanji peuvent différer mais se lire de la même manière.

