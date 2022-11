Okinawa fête le début des travaux de reconstruction du château de Shuri, inscrit au patrimoine mondial

Actualités

Une cérémonie s’est tenue le 3 novembre pour célébrer le début des travaux de reconstruction du pavillon principal (seiden) du château de Shuri, à Naha, capitale de la préfecture d’Okinawa, trois ans après le terrible incendie qui avait ravagé une grande partie de la structure.

Environ 240 personnes ont participé à l’événement, dont le ministre en charge des affaires liées à Okinawa, Okada Naoki, et le gouverneur de l’île, Tamaki Denny. « Nous nous assurerons que le château resplendisse encore plus qu’avant le désastre », s’est exprimé ce dernier.



Tamaki Denny et Okada Naoki (troisième et quatrième en partant de la droite)

Le château de Shuri est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco. Le 31 octobre 2019, l’architecture avait été en proie à des flammes embrasant près de 4 200 mètres carrés de terrain, dont les pavillons principal, nord et sud. Aucune victime n’avait été reportée.

C’est depuis 1429 et l’établissement du royaume de Ryûkyû, un domaine qui payait un tribut à la Chine tout en gardant son indépendance politique, que le château de Shuri a été choisi pour devenir le centre politique et culturel du territoire. Jusqu’à ce que 450 ans plus tard, en 1879, le Japon annexe les Ryûkyû pour en faire la préfecture d’Okinawa.

Le château de Shuri a cependant été détruit par les flammes pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a été reconstruit en 1992. Depuis 2000, l’édifice fait partie du groupe de sites que l’Unesco a inscrit sur sa liste du patrimoine mondial de l’humanité sous le nom de « Sites de Gusuku et Propriétés Associées du Royaume de Ryûkyû ».

