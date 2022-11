Le Beaujolais nouveau célébré au Japon : les entreprises s’adaptent à la hausse des prix

Actualités

Comme le veut la coutume, le Beaujolais nouveau est arrivé dans le monde entier le troisième jeudi de novembre à minuit, et le Japon ne fait évidemment pas exception à la règle.



Deux participantes à l’événement organisé par Suntory Wine International dans la nuit du 16 au 17 novembre, dans le quartier de Shibuya (Tokyo).

Le prix de ce vin festif a plus que doublé par rapport à 2021 à cause de l’augmentation du coût du transport par avion et de la baisse de la valeur du yen. Les grandes entreprises japonaises de boissons alcoolisées misent alors sur une distribution restreinte. Suntory Wine International n’a par exemple mis en vente que trois produits pour deux types de Beaujolais (contre quinze produits et huit types l’année précédente).

« Grâce aux chaleurs et au temps ensoleillé de juillet, le vin est doté d’une saveur naturellement sucrée, avec une légère acidité et un certain moelleux apporté par les tanins », s’enthousiasme un responsable de la firme nippone.

La société Kirin Holdings a quant à elle décidé de remplacer les bouteilles en verre par des bouteilles en plastique, afin de réduire le coût du transport. Les demi-bouteilles de 375 ml semblent avoir particulièrement de succès auprès des consommateurs.

