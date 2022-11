Mauvais élève en anglais, le Japon fait passer le premier examen d’oral pour l’entrée au lycée

Actualités

Le 27 novembre, le Comité éducatif métropolitain de Tokyo a organisé la toute première épreuve d’oral en anglais dans le cadre des examens d’entrée aux lycées de la capitale. Quelque 69 000 collégiens ont passé ce test de 15 minutes, où ils devaient répondre à voix haute aux questions affichées sur leur tablette.

Au lycée de Hibiya, l’un des 197 lieux d’examen de Tokyo, les élèves semblaient particulièrement tendus pour cette nouvelle expérience.

Cet examen a pour objectif de renforcer la compétitivité du Japon en matière de ressources humaines. En effet, en cette époque de mondialisation, les Japonais ont malheureusement acquis une mauvaise réputation concernant la maîtrise de l’anglais : leur niveau est très médiocre. Et depuis plusieurs décennies, le coupable est le même, il s’agit de la manière dont l’anglais est enseigné au Japon, en privilégiant la grammaire et la traduction aux dépens de l’anglais oral auquel il faudrait consacrer plus de temps. (Voir également notre article : Les lycéens japonais n’aiment pas étudier l’anglais)

