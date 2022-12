[Vidéo] À Miyagi, le premier bus autonome au Japon qui peut rouler jusqu’à 60 km/h

Actualités

Le Japon travaille actuellement à l’utilisation de la technologie de la conduite autonome dans les régions dépeuplées, qui souffrent financièrement d’avoir de moins en moins d’usagers sur leurs voies ferrées.

Par exemple à Tôme, dans la préfecture de Miyagi, au nord-est du pays, la ligne Kesennuma, qui avait été endommagée par le séisme et le tsunami du 11 mars 2011, a ainsi été transformée en voie de bus. Les véhicules circulent sur tronçon de 4,8 kilomètres (entre les gares de Yanaizu et Rikuzen-Yokoyama), et c’est le 5 décembre que la compagnie ferroviaire JR East y a inauguré le tout premier véhicule autonome du pays qui peut rouler à une vitesse maxiumum de 60 km/h, comme le montre la vidéo.

