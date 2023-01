« Il est clairement impossible de signer un traité de paix avec le Japon » a déclaré la Russie

Actualités

« Au vu des postures et des tentatives ouvertement inamicales du Japon et de ses menaces directes envers notre nation, il est clairement impossible de signer un traité de paix entre nous », a affirmé le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andrei Rudenko. Selon lui, le Japon ne montre pas de signe de recul par rapport à son attitude punitive et ne fait aucun effort pour améliorer les relations bilatérales.



Andrei Rudenko

Officiellement en effet, il n’y a jamais eu de traité de paix signé entre les deux pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale en raison de leur différend territorial au sujet des îles Kouriles, un archipel situé juste au nord de l’île de Hokkaidô. À l’issue du conflit, l’Union soviétique avait pris le contrôle de ces îles.

En mars dernier, quelques semaines après leur invasion de l’Ukraine, la Russie avait gelé les discussions au sujet du traité de paix avec le Japon en réponse aux sanctions qui leur étaient imposées.

Le Japon occupe la présidence tournante du Conseil de sécurité de l’ONU pendant le mois de janvier. Il est prévu qu’il mène des discussions concernant de nouvelles sanctions contre la Russie.

