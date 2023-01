« Les États-Unis sont entièrement engagés dans la défense du Japon », à déclaré le président Biden

Actualités

Le 14 janvier, le Premier ministre Kishida Fumio et le président Joe Biden se sont accordés pour approfondir davantage l’alliance entre les deux pays dans un contexte de fortes tensions internationales.

Le dirigeant américain a fait savoir qu’il soutenait totalement le programme de renforcement des capacités défensives du Japon, comme présenté par Kishida Fumio il y a un mois. Le gouvernement nippon a en effet approuvé une révision de sa stratégie de défense afin de contrer les menaces militaires de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie. (Voir notre article lié)

Lors de la déclaration commune des deux leaders après leur entretien à la Maison Blanche, Kishida Fumio a déclaré que le Japon et les États-Unis faisaient actuellement face à la situation internationale la plus complexe et difficile à gérer de l’histoire récente. Il était donc nécessaire d’augmenter le budget de la défense (de 60 % en cinq ans) et de se procurer des équipements de contre-attaque efficaces en cas d’agression, notamment des missiles de croisière américains Tomahawk pour abattre d’éventuels projectiles avant qu’ils n’atteignent le sol de l’Archipel.

« Les États-Unis sont entièrement, absolument, complètement engagés dans l’alliance, et plus important encore... dans la défense du Japon », a dit Joe Biden.

Kishida Fumio assume cette année la présidence du G7, dont le sommet se tiendra en mai à Hiroshima. Il a ainsi entamé une tournée à la rencontre de ses homologues du groupe afin entre autres de s’assurer que tous restaient unis sur la question du soutien à l’Ukraine. Le 9 janvier, il s’était entretenu avec le président Emmanuel Macron.

