[Vidéo] Des jeunes de 20 ans en compétition annuelle de tir à l’arc au temple Sanjûsangen-dô de Kyoto

Actualités

Le 15 janvier au temple Sanjûsangen-dô de Kyoto a été organisée une compétition annuelle de tir à l’arc appelée ômato, inspirée d’une tradition de l’époque d’Edo. Depuis 1951, elle réunit environ 1 500 personnes, essentiellement des champions de classe nationale et des jeunes qui fêtent leurs 20 ans cette année (plus précisément, qui ont ou auront eu 20 ans entre le 2 avril de l’année précédente et le 1er avril de l’année en cours). C’est plein d’ardeur et parés de magnifiques kimonos qu’ils s’affrontent à la cible à 60 mètres.

Cet événement est l’un des plus marquants du début d’année au Japon. Il se tient généralement un dimanche autour du 15 janvier (l’ancien jour officiel de la fête du passage à l’âge adulte).

