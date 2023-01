Trois anciens dirigeants de Tepco acquittés après la catastrophe de Fukushima

Actualités

Le 18 janvier, la Haute cour de Tokyo a déclaré que trois anciens hauts cadres de la compagnie d’électricité Tepco, l’exploitant de la centrale nucléaire de Fukushima, n’étaient pas coupables de négligence professionnelle ayant entraîné la mort lors de la catastrophe du 11 mars 2011.

Cette décision confirme ainsi l’acquittement rendu par un tribunal inférieur en 2019.

« Il est impossible d’affirmer qu’avant le séisme, ils étaient en mesure de pouvoir prévoir le risque réel qu’un tsunami de cette ampleur frappe la centrale », a expliqué le juge Hosoda Keisuke, rejettant l’appel d’avocats commis d’office et désignés comme procureurs qui avaient demandé en 2016 une peine de cinq ans d’emprisonnement pour l’ancien président de Tepco Katsumata Tsunehisa (82 ans), et les deux vice-présidents Takekuro Ichirô (76 ans) et Mutô Sakae (72 ans).



Katsumata Tsunehisa



Takekuro Ichirô



Mutô Sakae

