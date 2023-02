L’allongement de la durée de vie des réacteurs nucléaires au delà de 60 ans est approuvé

Actualités

Le 13 février, l’Autorité de régulation nucléaire du Japon (NRA) a approuvé la révision d’une loi visant à étendre la durée de vie des réacteurs nucléaires au delà de 60 ans. La validation s’est effectuée par un vote à la majorité, à 4 contre 1.

La loi actuelle fixe la durée de vie d’un réacteur à 40 ans en principe et à 60 ans au plus tard. À travers la révision proposée par le gouvernement, ce dernier souhaite maximiser l’utilisation de l’énergie atomique, incluant la remise en service des réacteurs arrêtés et le développement de réacteurs de nouvelle génération. L’objectif d’ici 2050 étant d’atteindre la neutralité carbone.

La NRA est un organisme indépendant fondé après la catastrophe de Fukushima en 2011. Elle a pour mission de contrôler l’application stricte de la réglementation et veiller à la sécurité de l’utilisation de l’énergie nucléaire.

(Voir également notre article : Le Japon et la neutralité climatique : innovation plus électrification mènent au zéro net)



Yamanaka Shinsuke, président de la NRA



Ishiwatari Akira, le seul membre de la NRA qui s’est opposé à l’approbation de la révision de la loi.

