Elon Musk tweete et alerte sur la baisse record du nombre de naissances au Japon

Le 1er mars, Elon Musk a parlé de la population du Japon dans un nouveau tweet. « Au Japon il y a eu deux fois plus de personnes qui sont mortes que de personnes qui sont nées », ajoutant que « le reste du monde tend à suivre le mouvement ».

Le multi-millionnaire s’est appuyé sur les dernières données du ministère de la Santé japonais, selon lesquelles en 2022 le nombre de naissances était passé sous la barre des 800 000 pour la première fois depuis le début des statistiques sur le sujet, établies en 1899.

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk poste un message sur les problèmes démographiques du Japon. En mai dernier, il écrivait : « Si rien n’est fait pour que le nombre de naissances surpasse celui des décès, le Japon pourrait disparaître. Ce serait une grande perte pour l’humanité. »

Un autre de ses tweets quelques mois plus tard alertait sur le fait que la chute de la natalité dans le monde était un risque bien plus majeur pour la civilisation que le réchauffement climatique.

La diminution record du nombre de bébés nés au Japon pourrait s’expliquer par celui des mariages en 2021 et 2022, qui n’a jamais été aussi faible depuis la fin de la guerre. De même, la crise sanitaire et les inquiétudes provoquées en conséquence ont eu probablement un impact non négligeable sur le désir de ne pas faire d’enfants durant cette période.

