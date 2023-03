« Merci du fond du cœur » : un juif polonais en visite à Kobe rend hommage à son sauveur Sugihara Chiune

Actualités

À la fin du mois de février, Marcel Weyland, un juif polonais de 95 ans, s’est rendu à Kobe, pour un « pèlerinage ». C’est en ce lieu qu’il s’était réfugié avec sa famille il y a plus de 80 ans de cela, fuyant les persécutions nazies. Et s’il avait pu leur échapper, c’est notamment grâce à Sugihara Chiune, à l’époque diplomate au consulat de Lituanie, qui avait à ses risques et périls délivré quelque 6 000 visas de transit à des Juifs européens pour le Japon.



Marcel Weyland le 25 février dernier à Kobe

Après l’invasion allemande en Pologne en 1939, les Weyland ont fui en Lituanie, où Sugihara leur a fourni des visas. Ils ont ensuite pu se rendre jusqu’à Vladivostok pour prendre un bateau à destination du port de Tsuruga, dans la préfecture de Fukui (côte centre ouest du Japon).

Ils ont séjourné à Kobe à partir du printemps 1941, puis sont partis habiter à Shanghai six mois plus tard. Ils ont migré en Australie à la fin de la guerre, où ils résident encore aujourd’hui.

Ce précieux voyage à Kobe a permis à Marcel Weyland de rendre hommage à Sugihara et aux habitants de la ville. « Je ne cesserai de les remercier du fond de mon cœur. Arigatô gozaimasu. »

Sugihara Chiune était basé au consulat de Lituanie en tant qu’agent de renseignements pour le Japon, chargé entre autres d’observer les mouvements de l’Union soviétique. Il avait fourni des visas aux Juifs contre l’avis du ministère japonais des Affaires étrangères. Le gouvernement israélien lui avait décerné le titre de « Juste parmi les nations » en 1985, et il est le seul Japonais à avoir reçu cette distinction.

