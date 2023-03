[Vidéo] Une voiture volante plane devant le château d’Osaka : premier essai réussi

Actualités

Le premier essai d’une voiture volante avec pilote dans un lieu public au Japon s’est déroulé avec succès le 14 mars. L’engin conçu par la société américaine Lift Aircraft a survolé une partie du parc du château d’Osaka pendant une dizaine de minutes à huit mètres du sol.

Le véhicule est une sorte de croisement entre un hélicoptère et un drone. Il fonctionne à l’énergie électrique et est capable de décoller et d’atterrir de façon verticale (donc pas besoin de piste).

Il est prévu que ces voitures volantes soient employées une première fois lors de l’Exposition universelle d’Osaka 2025, afin de transporter les visiteurs. Plus précisément, elles serviront à se déplacer entre l’île artificielle de Yumeshima, le site de l’événement, et des lieux situés à proximité, comme l’aéroport du Kansai ou celui de Kobe.

