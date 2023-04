Port du casque à vélo fortement recommandé au Japon : les stocks se réduisent vite dans les magasins

Actualités

Au Japon depuis le 1er avril, face à l’augmentation du nombre d’accidents de vélos sur la route, une loi recommande fortement aux cyclistes de tout âge de porter un casque.

Selon l’Agence nationale de la Police, les chutes mortelles sur la tête sont de plus en plus fréquentes, et l’année dernière, le nombre de personnes décédées qui ne portaient pas de casque avait été 2,6 fois supérieur à celui des personnes qui en avaient un.



Un modèle de casque à vélo qui prend la forme d’un simple chapeau.

Depuis dix jours, avec la mise en vigueur de cette réglementation, les stocks de casques à vélo dans les magasins se réduisent à vitesse grand V. « Ça m’embête de porter un casque, mais c’est nécessaire pour ma sécurité », dit un acheteur.

Auparavant le casque n’était obligatoire uniquement que pour les enfants de moins de 13 ans. Il n’y a pas d’amende prévu si l’on n’en porte pas.



Une boutique de Tokyo propose une gamme de couleurs pour ses casques.

