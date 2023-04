« Gras Foie », un produit japonais qui veut remplacer le foie gras

Actualités

Voulant répondre aux défis environnementaux ainsi qu’à une clientèle désireuse de se tourner vers le végétarisme ou le véganisme, de grandes entreprises japonaises de l’alimentaire se lancent actuellement dans la promotion de produits durables.



La société Kagome a sorti « Ever Egg » pour remplacer les œufs brouillés : les deux ingrédients principaux sont des carottes et des haricots blancs.

Depuis mars dernier, Nippon Ham, spécialisé dans les charcuteries, teste sur le marché un foie gras « alternatif », contenant du foie transformé de poulet — un aliment qui a tendance à être souvent jeté — accompagné d’une sauce. Baptisé « Gras Foie », le produit de 120 grammes coûte 3 218 yens (22 euros), soit le tiers du prix du foie gras ordinaire vendu par l’entreprise. Ce mets est de plus en plus controversé dans le monde car il consiste à gaver de force une oie pour obtenir un foie plus gros.



« Gras Foie », utilisant du foie de poulet



La chaîne de fast-food Mos Burger a trouvé son substitut de poisson. Dans le « soyshy burger », proposé pour une durée limitée, le poisson blanc est remplacé par du soja.



Fuji Oil propose de remplacer l’oursin, un aliment particulièrement onéreux, par de la crème de soja et de l‘huile, pour garder la texture onctueuse. L’oursin est souvent utilisé comme garniture de sushi ou mélangé avec des pâtes.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]