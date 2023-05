[Vidéo] L’ouverture de la pêche au cormoran à Gifu, une tradition vieille de 1 300 ans

Actualités

C’est dans la nuit du 11 mai qu’à été inaugurée la saison de la pêche au cormoran (ukai), une tradition qui se perpétue depuis plus de 1 300 ans sur la rivière Nagara, dans la ville de Gifu.

Les cormorans, qui ont la gorge bloquée par un cordon, sont lâchés sur la rivière et plongent. Le poisson, qui se cache sous les pierres au fond de l’eau, affolé par la lumière du feu suspendu au bout d’une perche, sort de sa cachette. C’est le moment propice au cormoran pour attraper sa proie et le mettre en bouche. Mais, le cordon que le pêcheur lui a passé autour du cou l’empêche de l’avaler complètement. Le maître-cormoran (ujô) rappelle alors son oiseau et lui fait rendre son poisson.

La pêche au cormoran s’effectue dans onze autres lieux au Japon, principalement à l’ouest du pays, jusqu’à la mi-octobre.

